Roba la bossa a una anciana amb caminador a Lleida
L’assalt i la posterior detenció s’han produït al carrer General Brito
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest dimarts un home de 41 anys acusat d’un robatori per mitjà d’una estrebada a una anciana amb caminador al carrer General Brito. Els han succeït cap a dos quarts de nou del matí, quan l’individu ha robat la bossa de la mà a la dona a prop de la Rambla Ferran. El presumpte lladre ha estat retingut al mateix carrer per un ciutadà, fins que ha arribat una patrulla de la Guàrdia Urbana, que ha detingut el sospitós.