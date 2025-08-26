Detingut per robar d’una estrebada la bossa a una anciana a Lleida
L’assalt i la posterior detenció s’han produït al carrer General Brito
Un home de 41 anys va ser detingut aquest dimarts a primera hora del matí per robar la bossa d’una estrebada a una anciana al barri de Noguerola. Segons fonts policials, a les 8.45 hores la Guàrdia Urbana va rebre una trucada alertant que una dona acabava de patir un robatori violent a la rambla Ferran, a l’altura del número 16.
Les patrulles es van dirigir al lloc i van veure el lladre, que no va fer cas de les ordres dels agents i va sortir corrents. Finalment, va ser interceptat al carrer General Brito.