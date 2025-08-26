SEGRE

Detingut per robar d’una estrebada la bossa a una anciana a Lleida

L’assalt i la posterior detenció s’han produït al carrer General Brito

El moment de la detenció del presumpte lladre al carrer General Brito de Lleida.

El moment de la detenció del presumpte lladre al carrer General Brito de Lleida.C.C.

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un home de 41 anys va ser detingut aquest dimarts a primera hora del matí per robar la bossa d’una estrebada a una anciana al barri de Noguerola. Segons fonts policials, a les 8.45 hores la Guàrdia Urbana va rebre una trucada alertant que una dona acabava de patir un robatori violent a la rambla Ferran, a l’altura del número 16. 

Les patrulles es van dirigir al lloc i van veure el lladre, que no va fer cas de les ordres dels agents i va sortir corrents. Finalment, va ser interceptat al carrer General Brito.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking