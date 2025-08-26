TRIBUNALS
Obliguen un altre banc a tornar a un client els diners d’una estafa
La justícia descarta que hi hagués negligència per part del client al considerar provat que no va entregar les seues claus d’accés a la banca online
L’Audiència de Lleida ha dictat una nova sentència en la qual ordena a una entitat bancària retornar els diners estafats a un client. En aquest cas, el banc haurà d’abonar més de 6.500 euros al demandant, al considerar que no hi va haver negligència greu per la seua part i que els ciberestafadors van accedir al seu compte per fer compres amb les seues targetes i transferències. D’aquesta forma, el tribunal rebutja el recurs presentat per l’entitat i confirma íntegrament la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància 5 de Lleida, que va estimar la demanda de la víctima.
Segons la sentència, que encara no és ferma, els fets van tenir lloc el mes d’agost del 2021, quan la mateixa entitat va alertar un client que podria ser víctima d’un frau. Aquest ho va denunciar i va haver de recórrer al jutjat per recuperar els diners estafats. Tant el Jutjat de Primera Instància com l’Audiència descarten que hi hagués negligència per la seua part al considerar provat que no va entregar les seues claus d’accés a la banca online.
De fet, a la interlocutòria, el tribunal assenyala que l’avís del banc no es va produir fins que bona part de les transaccions, que qualifica d’“inusuals” en aquest client, es van portar a terme, “evidenciant així la falta o insuficiència dels mecanismes de supervisió i de les necessàries mesures de detecció del frau”.
Recentment, l’Audiència ja va condemnar una altra entitat bancària a tornar 38.500 euros a un client que havia estat víctima de l’estafa coneguda com del “fals tècnic de Microsoft”. En aquest cas, l’home, pensionista, va rebre una trucada en la qual l’interlocutor va dir ser tècnic d’aquesta empresa i van accedir al seu ordinador i, d’allà, a la seua banca online.