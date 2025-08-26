EDUCACIÓ
Vacants el 5,25% de places de les oposicions a Secundària i FP a Catalunya
De l’última convocatòria de la primavera passada, davant del 23,8% del conjunt de l’Estat. S’hauran de cobrir a través de nomenaments d’interins
Un 5,25% de les places de les últimes oposicions docents per a Secundària i Formació Professional (FP) a Catalunya han quedat vacants, segons va anunciar ahir el sindicat CSIF. En concret, 26 de 495, encara que la Generalitat no va precisar a quina demarcació corresponen les que no s’han cobert. Fonts de la junta de personal docent de Lleida van corroborar el percentatge de places sense assignar i van apuntar que Lleida representa habitualment el 8-10% del pes de Catalunya en el sector educatiu. Així mateix, van argumentar que les places han quedat vacants al no haver assolit els candidats un nivell suficient, ja sigui per la baixa preparació o perquè alguns es presenten per primera vegada només per comprovar com són unes oposicions.
En el conjunt de l’Estat no s’han pogut adjudicar gairebé un terç de les places ofertes a les últimes oposicions, 3.818 de 15.947 (el 23,8%), de manera que ara s’hauran de cobrir a través de nomenaments de docents interins. Aquestes denominades “places desertes” afecten a nivell general un gran nombre d’especialitats, sobretot a les assignatures de matemàtiques, física, química i tecnologia de Secundària, i a l’FP, les relacionades amb informàtica, ciències de la salut i automoció. Aquesta situació contrasta amb la realitat del Cos de Mestres de Primària, en el qual amb prou feines han quedat llocs sense ocupar.
La ciutat autònoma de Melilla ha registrat el percentatge més alt de places sense cobrir, amb un 62,5%, seguida de les Balears (54,9 %) i Castella i Lleó (53,9%). A l’altre extrem, Cantàbria i Ceuta han cobert totes les seues places destinades al cos de Secundària, FP i altres especialitats.
Mario Gutiérrez, president del sindicat CSIF, veu “greu” que hagin quedat vacants de mitjana una quarta part de les places. “Si hi sumes una taxa d’interinitat per sobre del 30%, una falta de personal en certes especialitats o la baixa atracció que té per als nous titulats la docència, això denota un problema per al sistema educatiu molt greu”, remarca. En aquest sentit, fonts de la junta de personal docent de Lleida també alerten de la pèrdua d’atractiu creixent que està vivint aquesta professió.