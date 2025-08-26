PROJECTES
Veïns de l’Horta de Lleida s’oposen a una planta de biogàs a Alcarràs al témer males olors
Preparen al·legacions i busquen adhesions, al considerar que afectarà la seua qualitat de vida. Els promotors asseguren que no provocarà cap molèstia i que l’impacte logístic serà mínim
Les associacions de veïns de les partides del Camí de la Mariola, Torres de Sanui, Malgovern i Sant Just s’oposen a la construcció de la planta de biogàs i compostatge promoguda a Alcarràs per l’empresa Agrolérida, propietat dels accionistes del grup Vall Companys. Presentaran al·legacions al projecte al considerar que l’Horta patirà “els impactes més grans” d’una instal·lació amb capacitat per tractar 100.000 metres cúbics anuals de purins i altres residus orgànics. “Suposarà una amenaça a la nostra qualitat de vida per les pudors i emissions que pot generar”, van lamentar en un comunicat. “També ens preocupa el trànsit constant de camions amb substàncies perilloses i l’impacte paisatgístic”, va afegir la presidenta dels veïns del Camí de la Mariola, Marina Pifarré.
Per la seua part, un portaveu dels promotors va explicar que la planta prevista és “fins a cinc vegades més petita que altres que s’estan projectant a Catalunya i Espanya”.
Va valorar que la instal·lació “permetrà desimpactar el subsol de nitrogen en un municipi declarat vulnerable” i que “facilitarà el dia a dia als ramaders d’Alcarràs integrats amb el Grup Vall Companys amb la gestió dels subproductes”.
Al seu torn, Agrolérida va assegurar que ha acordat amb l’ajuntament d’Alcarràs “les garanties necessàries perquè la planta sigui d’última generació i no provoqui cap tipus d’olor, zero”. Va afegir que el transport i emmagatzemament de contenidors d’hidròlisi amb cadàvers de porcs seran “completament estancs i sense contacte amb l’aire lliure”.
Així mateix, el 55 per cent dels purins de la instal·lació arribarà canalitzat des d’explotacions ramaderes, i l’altre 45 per cent vindrà d’altres granges “molt pròximes” al municipi, per la qual cosa “l’impacte logístic serà mínim”, va afirmar el portaveu.
Les juntes veïnals han convocat una reunió demà a les 19.30 hores al local social de Torres de Sanui, on faran una crida “a tots els veïns i entitats de l’Horta a afegir-se a la defensa del territori”.
Salut i benestar
Els veïns afirmen que “defensem que s’han de promoure les energies renovables i la gestió dels residus, però no a costa de la salut i el benestar de les persones ni del nostre entorn agrícola”. Així, insten a ubicar la futura planta en alguna zona industrial que estigui allunyada de nuclis habitats com l’Horta.
Més de 20 plantes per obtenir gas a partir de residus previstes a Lleida
Actualment existeixen més d’una vintena de projectes de plantes per obtenir gas a partir de dejeccions i altres residus a les comarques de Lleida. Amb volums de rebutjos que arriben a multiplicar per 5 els 100.000 metres cúbics a l’any plantejats a Alcarràs, la principal serà la de la multinacional danesa CIP a la Sentiu de Sió.
Tant aquesta com altres plantes a la Segarra, l’Urgell i les Garrigues han estat objecte de mobilitzacions en contra per part de veïns i entitats ecologistes. De fet, dotze associacions han convocat una manifestació a Lleida el 5 d’octubre per mostrar l’oposició a macroprojectes energètics, de gestió de residus i logístics que es projecten al Pla.
Per la seua banda, els veïns de l’Horta també van presentar al·legacions als projectes de les línies elèctriques de molt alta tensió (MAT) que s’estan construint actualment entre els municipis d’Alcarràs i Lleida.