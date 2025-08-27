INSTAL·LACIONS
Denuncien que el baixador de busos desprèn mala olor
Veïns dels blocs que l’envolten demanen retirar escombraries de la coberta. S’hi formen bassals d’aigua estancada
Veïns dels blocs que envolten el baixador de busos del carrer Saracíbar denuncien que a la coberta s’acumulen escombraries, sobretot roba i altres objectes que cauen des dels pisos. Afegeixen que, quan plou, es formen grans bassals d’aigua que “s’estanca i es podreix, la qual cosa causa males olors”, explica una afectada que viu al carrer Blondel.
Aquesta veïna assegura que el president de la seua comunitat ha sol·licitat formalment a l’ajuntament diverses vegades el permís per netejar la zona, però lamenta que “ni se’ns ha permès ni ho han fet ells des del maig passat, quan ens vam queixar públicament” de la situació a través d’aquest diari. “Operaris van netejar la coberta durant menys d’una hora, però hi va haver una filtració que va afectar el bar de l’estació”, indica.
L’ajuntament va afirmar, en aquest sentit, que revisarà l’espai i es tornarà a netejar si és necessari.
Els veïns també alerten del “lamentable estat dels voltants i l’interior” del baixador i alguns asseguren que hi ha okupes a l’antic edifici dels sindicats, conegut com a Ducados. Fonts de la subdelegació del Govern central ho neguen i recorden que l’accés continua tapiat. No obstant, el mur no cobreix tota la porta d’entrada.
El baixador està immers en un procés participatiu per definir els nous usos quan s’inauguri la nova estació de busos al costat de la de trens.