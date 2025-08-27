HABITATGE
Menys d’un 8% de les vendes de pisos a les comarques de Lleida són de protecció oficial
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística corresponents al primer semestre de l’any, van ser 290 d’un total de 3.705. Tres de cada quatre operacions són d’immobles de segona mà
La venda d’habitatges a Lleida va a l’alça, però menys d’un 8% de les operacions són de pisos de protecció oficial. Així ho indiquen les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al primer semestre de l’any. En concret, de gener a juny es van efectuar 3.705 vendes, de les quals només 290 van ser d’habitatges socials, una xifra que suposa un 7,8%. Aquestes dades s’expliquen perquè el mercat de pisos protegits és limitat, ja que els promotors no solen apostar per aquest tipus d’immobles atès que no els resulten rendibles al tenir un preu fixat per l’administració. No obstant, a la capital se n’han construït als Magraners, malgrat que són per a lloguer social (vegeu el desglossament).
Així mateix, durant el primer semestre gairebé tres de cada quatre de les vendes (un 73,2%) van ser de pisos de segona mà, en concret 2.709, mentre que 996 eren nous (26,8%). Aquesta proporció sol ser habitual els últims anys.
En comparació amb el primer semestre l’any passat, el nombre d’operacions s’ha incrementat en més d’un miler, ja que entre el gener i el juny del 2024 se’n van registrar 2.656. D’aquesta manera, l’augment de vendes entre els dos períodes ha estat del 39,4%. No obstant, la distribució de percentatges segons la seua tipologia és similar en ambdós anys, ja que en el primer semestre de l’any passat es van vendre 190 habitatges socials, cosa que representa un 7,1% del total, i 1.952 de segona mà (un 74,4%).
Segons l’informe del sector de l’habitatge del departament de Territori, en tot l’any passat a la demarcació de Lleida es van iniciar 103 vivendes de protecció oficial, davant de les 94 del 2023. El 2022 no se’n va començar cap, el 2021 van ser 6 i el 2020, també cap. Així mateix, el 2024 se’n van acabar 33 (68 el 2023, 17 el 2022, 46 el 2021 i 1 el 2020).
D’altra banda, l’oferta d’habitacions en pis compartit va pujar un 3% interanual en el segon trimestre d’aquest any a la ciutat de Lleida, davant del 24% d’increment estatal. El preu mitjà es va situar en 320 euros al mes, un 7% més que en el mateix període de l’any anterior, però lluny de la mitjana estatal de 420 €. El portal Idealista ahir publicitava a Lleida 211 habitacions, de les quals 187 a la capital. El nombre de visites en cada una va caure un 2% a nivell estatal, mentre que a Lleida va augmentar un 106%, el segon increment més destacat de totes les capitals, només superat per Logronyo, amb un 114%.
El lloguer mínim és de 415 euros al mes i el màxim de 504. L’ajuntament va precisar que una quarta part del total es reserven per a menors de 35 anys.
Per accedir a totes les vivendes és necessari estar inscrit en el registre de sol·licitants d’habitatges protegits i l’EMAU remetrà a la promotora els que compleixin els requisits.
A punt els blocs de lloguer social dels Mangraners
Els 121 nous pisos de lloguer social de les quatre promocions al barri dels Mangraners estan pràcticament a punt. Són el fruit d’una operació privada amb participació municipal, impulsats per la promotora privada Soluciones Viviendas Magraners 88, i està previst adjudicar a començaments de setembre els primers 42 habitatges.