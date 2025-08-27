PROJECTES
Nens nouvinguts de l’estranger aprenen català amb un videojoc
La Paeria impulsa activitats socials per millorar les relacions de trenta famílies
Nens nouvinguts de l’estranger aprenen les primeres paraules en català gràcies al programa Glifing, un joc online dissenyat per millorar la comprensió lectora “de forma lúdica i personalitzada”, segons va explicar ahir el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes. És una activitat que organitza l’entitat Aspid en el servei d’intervenció socioeducativa (SIS) del Gínjol, a Balàfia, en el marc dels programes grupals d’educació parental que la Paeria ha impulsat aquest estiu en els quatre SIS de la ciutat. En total, una trentena de famílies han participat en jocs conjunts per millorar les competències parentals i afavorir canvis positius en la criança dels fills.
La coordinadora del SIS del Gínjol, Maite López, va explicar que treballen mitjançant jocs interactius adaptats al nivell de cada nen per fomentar l’autonomia i motivació cap a la lectura, entesa com un moment de vincle amb els seus pares.
L’equip de tres educadores i dos integradores socials es coordina amb els serveis socials del barri, que els deriven a les famílies amb alguna necessitat socioeducativa.
“Treballem aspectes de la criança i les famílies prenen consciència d’aquells aspectes de millora sempre d’una forma positiva, sense assenyalaments, i ho fem tant de forma individualitzada com grupal”, va afegir. Els usuaris també participen en activitats dels barris obertes a tota la ciutadania.
Per la seua part, Carlos Enjuanes va explicar que els SIS funcionen durant tot l’any, encara que durant el curs es prioritzen les atencions individualitzades amb les famílies en coordinació amb els col·legis i entitats socials.