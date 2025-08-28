COMERÇ
El Mercat de les Rebaixes segueix avui per la pluja
La 27 edició del Mercat de les Rebaixes de l’Eix Comercial s’amplia un dia més i acabarà avui. Estava previst que ahir fos el tercer i últim dia en què els comerciants treuen les parades davant dels seus establiments per rematar la campanya d’estiu amb descomptes de fins al 70%, però la federació de comerciants va decidir prolongar-lo un dia a causa de les pluges d’ahir i dilluns.
En la present edició del Mercat participen una trentena de comerços. La majoria són dels mateixos carrers de l’Eix, però també s’hi uneixen negocis d’altres barris i municipis de la comarca. De fet, aquests expliquen que la iniciativa els ajuda molt a donar-se a conèixer.
El vicepresident dels comerciants de l’Eix, Eduard Agudo, va explicar que el Mercat acostuma a ser el reclam perquè moltes persones s’animin a entrar a les botigues.