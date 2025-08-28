INFRAESTRUCTURES
El pont de Ciutat Jardí, reobert per la Diada
La rehabilitació integral del pont sobre la línia d’alta velocitat que uneix Ciutat Jardí amb Joc de la Bola està en la recta final i la previsió és que, si no hi ha contratemps, el viaducte pugui reobrir-se per al trànsit de persones i vehicles per a la Diada de l’Onze de Setembre. Ho va explicar el subdelegat del Govern central, José Crespín, que va visitar les obres al costat de l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes. Una vegada completada la renovació de les voreres, ahir va començar l’asfaltatge i les últimes reparacions estructurals. Després només quedarà restituir la junta de dilatació i instal·lar un nou sistema de contenció de vehicles. “Hem accelerat el temps d’execució previst, de sis mesos, perquè s’hi ha estat treballat intensament des del juny”, va afirmar el subdelegat. Les obres, a càrrec d’Adif, han comportat una inversió de 640.000 euros.