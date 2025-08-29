Un agent dels Mossos fora de servei deté un home que acabava de robar en una botiga de Lleida
L'arrestat també està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat i lesions lleus
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres a Lleida un home de 39 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència, atemptat contra els agents de l'autoritat i lesions lleus.
Els fets van succeir pels volts de les 16.30 hores quan un agent fora de servei va detectar un individu que accedia a la botiga en actitud vigilant. En el moment que el lladre va veure que els treballadors no el vigilaven va agafar unes ampolles de colònia i va fugir de l'establiment. L'agent va sortir darrere d'ell i el va interceptar, identificant-se com a policia, i es va iniciar un estira-i-arronsa on l'home va agredir el mosso.
Finalment, amb l'ajuda d'una dotació policial, es va procedir a la detenció i a lliurar els objectes sostrets al seu propietari.