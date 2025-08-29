SUCCESSOS
Arrestat per robar a un home amb una barra de ferro al Barri Antic de Lleida
L’assalt va tenir lloc el passat 20 de juliol
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un jove de 18 anys per presumptament robar a un home armat amb una barra de ferro al carrer Canyeret. La detenció es va portar a terme a les 18.30 hores, quan agents de l’ARRO van portar a terme un dispositiu, emmarcat en la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, en un bar al carrer Boters. Els mossos van identificar, als voltants i l’interior de l’establiment, una vintena de persones amb l’objectiu de detectar substàncies estupefaents, tinença d’armes prohibides o requeriments judicials pendents.
Ordre d’arrest pendent
Una d’aquestes persones va quedar detinguda al tenir en vigor una ordre d’arrest pendent emesa des de la Unitat d’Investigació de Lleida com a presumpte autor d’un robatori violent ocorregut el passat 20 de juliol. Els fets van tenir lloc al carrer Canyeret, gairebé a les quatre de la matinada, quan hauria assaltat un altre home armat amb una barra de ferro per robar-li el telèfon mòbil i diners.
Així mateix, durant l’actuació de dimecres, es van aixecar cinc actes: quatre per tinença de drogues i una per falta de respecte als agents de l’autoritat.
Finalment també es van complimentar quatre requeriments judicials d’esbrinament de domicili i tres més de citació judicial.
Entre el maig i el juny, els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de les policies locals, van identificar unes 600 persones amb 1.700 antecedents i van detenir set persones a les comarques de Lleida en el marc del pla Kanpai contra la multireincidència. A la demarcació van transcendir dispositius a la capital del Segrià, Tàrrega i la Seu d’Urgell.