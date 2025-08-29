SEGRE

Arrestat per robar a un home amb una barra de ferro al Barri Antic de Lleida

L’assalt va tenir lloc el passat 20 de juliol

Vista de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida. - SEGRE

SEGRE REDACCIÓ
Segre

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un jove de 18 anys per presumptament robar a un home armat amb una barra de ferro al carrer Canyeret. La detenció es va portar a terme a les 18.30 hores, quan agents de l’ARRO van portar a terme un dispositiu, emmarcat en la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, en un bar al carrer Boters. Els mossos van identificar, als voltants i l’interior de l’establiment, una vintena de persones amb l’objectiu de detectar substàncies estupefaents, tinença d’armes prohibides o requeriments judicials pendents.

Ordre d’arrest pendent

Una d’aquestes persones va quedar detinguda al tenir en vigor una ordre d’arrest pendent emesa des de la Unitat d’Investigació de Lleida com a presumpte autor d’un robatori violent ocorregut el passat 20 de juliol. Els fets van tenir lloc al carrer Canyeret, gairebé a les quatre de la matinada, quan hauria assaltat un altre home armat amb una barra de ferro per robar-li el telèfon mòbil i diners.

Així mateix, durant l’actuació de dimecres, es van aixecar cinc actes: quatre per tinença de drogues i una per falta de respecte als agents de l’autoritat.

Finalment també es van complimentar quatre requeriments judicials d’esbrinament de domicili i tres més de citació judicial.

Entre el maig i el juny, els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de les policies locals, van identificar unes 600 persones amb 1.700 antecedents i van detenir set persones a les comarques de Lleida en el marc del pla Kanpai contra la multireincidència. A la demarcació van transcendir dispositius a la capital del Segrià, Tàrrega i la Seu d’Urgell.

