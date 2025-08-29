Ensurt a la Fundació Vallpalou de Lleida per un petit incendi
El foc s'ha declarat en un magatzem i no ha afectat la resta d'instal·lacions d'aquest centre d'art
Fins a sis dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest divendres al migdia en un incendi que ha afectat un petit magatzem de la Fundació Vallpalou de Lleida, al carrer Roger de Llúria. Els Bombers han donat per extingit l'incendi a les 12.22 h. Cap persona ha resultat ferida i el foc no ha afectat la resta d'instal·lacions d'aquest centre de promoció de l'art contemporani.