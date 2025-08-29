SUBMINISTRAMENTS
Obres de la MAT danyen canonades de l’Horta de Lleida
Veïns van denunciar haver patit talls d’aigua de diverses hores
L’associació de veïns de les partides de Grealó i Quatre Pilans va denunciar haver patit talls d’aigua de diverses hores ahir i dimarts a causa de les obres de la nova línia elèctrica entre Alcarràs i els Mangraners. “Els operaris treballen molt a prop de les canonades i ja han causat dos rebentades, malgrat que l’ajuntament els va facilitar plans de la seua ubicació i Solaria va encarregar un estudi amb màquines especialitzades per comprovar per on passen les canonades”, va explicar el president de la junta veïnal, David Poca. Els veïns expliquen que Aigües de Lleida va solucionar la fuga i va restablir el servei en el moment que els operaris van sanejar la zona, la van buidar d’aigua i hi van posar graveta. “El primer dia vam resultar afectades 40 torres de l’Horta que vam estar sense aigua durant més de 7 hores, i ahir també vam estar sense proveïment diverses hores”, va lamentar Poca.