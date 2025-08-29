URBANISME
La reforma de la rambla Ferran de Lleida continuarà l’any que ve en el sentit contrari
La Paeria es compromet a replicar l’ampliació de la vorera, primer en un tram de 60 metres davant del Morera i la Diputació. Reobre al trànsit de vehicles després de gairebé deu mesos d’obres
La nova rambla Ferran, que portava tallada al trànsit en sentit al pont Vell gairebé deu mesos, ja està reoberta una vegada acabades les obres. Poc després de les 10.30 hores d’ahir, els primers vehicles van estrenar els dos nous carrils, un dels quals reservat per a busos i taxis. Se n’ha eliminat un a l’ampliar la vorera de 2,8 a 5,5 metres d’ample, formant una plataforma única al mateix nivell que la calçada i el passeig central.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que l’operació Rambla continuarà l’any que ve amb una segona fase en la qual es tancarà el perímetre entre el Museu Morera i la Diputació fins a l’altre sentit de la rambla, on també s’ampliarà la vorera en un tram d’uns 60 metres. “La superfície quedarà unificada i tindrem una gran plaça que es podrà tancar al trànsit puntualment per permetre la celebració d’esdeveniments i activitats culturals, veïnals o socials”, va afirmar. Aquests treballs duraran uns tres mesos i costaran uns 260.000 euros, segons el que s’ha previst.
A continuació, l’ajuntament preveu abordar la remodelació de Ferran amb una tercera fase en la qual es replicarà l’ampliació de la vorera a la resta de l’altre costat de la rambla, entre la plaça Ramon Berenguer IV i el carrer Riquer. Els vianants guanyaran espai mantenint els dos carrils, la qual cosa comportaria eliminar la fila d’aparcaments.
Finalment, s’actuarà a l’avinguda Francesc Macià, entre Riquer i el pont Vell. “Hi ha un debat obert sobre com s’haurà d’integrar aquest sector amb la plaça de la Pau com una gran zona pensada exclusivament per a vianants”, va indicar l’alcalde.
D’altra banda, Larrosa va avançar que es revisarà l’ordenança de terrasses “amb la voluntat de compatibilitzar l’activitat econòmica, de lleure i cultural, també amb els usos quotidians dels veïns”, va dir. Així mateix, va recordar que fins al 30 d’octubre està oberta la convocatòria d’ajuts per a l’obertura o reforma d’establiments en diferents zones de la ciutat, entre aquestes la rambla Ferran.
Deu mesos d’obres
La remodelació d’aquest primer àmbit de la rambla Ferran s’ha distribuït en dos parts: la primera va començar el passat 4 d’octubre i es va completar a finals de l’any passat, i la segona és la que s’ha ultimat ara.
La primera part es va centrar en la renovació de la calçada al costat del Morera, i la segona ha permès abordar l’ampliació de la vorera, que gairebé duplica la superfície per als vianants, de 1.250 a 2.400 m².
També s’han plantat 35 arbres, s’han instal·lat 24 fanals amb 48 punts de llum, s’ha renovat la xarxa d’aigua potable, el col·lector d’aigües pluvials i el mobiliari urbà, com bancs, jardineres i una nova marquesina a la parada de bus més propera a l’estació de trens.
“Els nous arbres tenen similitud amb els plataners de la rambla, malgrat ser una espècie diferent, per mantenir la uniformitat visual de l’espai”, va destacar Larrosa.
Aquestes obres han estat finançades amb fons europeus. La Paeria va adjudicar la primera part a Arnó per 604.939 euros (amb IVA inclòs), i la segona a Artífex per 934.465 euros (amb IVA).