TRANSPORTS
Renfe substitueix els Avlo amb parada a Lleida per AVE
Assegura que mantindran “preus competitius” i els mateixos horaris. Retira el model S106, que tenia 144 places més
Renfe substituirà a partir del 8 de setembre els trens Avlo que circulen en la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per serveis d’AVE, amb les mateixes freqüències i horaris i “preus competitius”, va assegurar, encara que no va precisar quines seran les noves tarifes. Aquesta reorganització es produeix després de la decisió de la companyia de retirar els Avlo S106 d’aquest corredor. Són els que va estrenar el maig de l’any passat, amb unes 144 places més que els AVE al comptar amb files més estretes de tres seients.
Renfe indica que “l’AVE s’adapta millor a les característiques del trajecte i a les necessitats del perfil del viatger corporatiu, freqüent en aquest corredor, ja que suposa una millora en confort gràcies a seients més amplis”. No obstant, a finals de juliol va reorganitzar els trajectes dels Avlo a l’identificar una fissura en un bastidor. Fins ara, Renfe oferia a Lleida tres freqüències diàries d’Avlo amb destinació a Barcelona (amb sortides a les 17.35, 19.35 i 21.46 hores) i tres més en sentit a Madrid (amb sortides a les 10.54, 12.59 i 20.59 hores). Ara passaran a ser AVE.
Així mateix, els clients que hagin adquirit bitllets d’Avlo per després del 7 de setembre seran resituats en els nous serveis amb les mateixes condicions. En el cas d’haver estat adquirit, es retornarà el complement de selecció de seient en aquests Avlo.