Detenen quatre persones per diversos robatoris en segones residències de l’Urgell i la Segarra
Una de les víctimes va detectar alguns dels joguets de col·leccionisme sostrets posats a la venda a través d’una aplicació de compravenda de segona mà.
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat dos homes i dues dones, d’entre 29 i 39 anys, com a presumptes autors de quatre robatoris amb força en domicilis de les comarques de l’Urgell i la Segarra. Els fets es van produir entre finals d’abril i el mes de juliol, en dues cases de Ciutadilla i dues més de Sant Ramon, totes elles segones residències.
Segons la policia, els lladres accedien als habitatges i s’enduien objectes de valor. En un dels casos, a més de peces de col·leccionisme com monedes, segells i joguets, també van sostreure un vehicle.
La investigació va fer un pas decisiu quan una de les víctimes va detectar alguns dels joguets sostrets posats a la venda a través d’una aplicació de compravenda de segona mà. L’anàlisi del perfil de l’usuari va permetre als agents obtenir dades de contacte, un compte bancari i la identitat dels sospitosos, que residien a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
Les diligències policials van confirmar que aquestes persones coincidien amb les imatges recollides a l’entorn dels robatoris, fet que va descartar que es tractés només de receptadors dels objectes sostrets.
En l’escorcoll dels domicilis dels investigats, els Mossos van localitzar nombrosos articles de col·lecció robats: monedes, segells, etiquetes de puros, figuretes, jocs de construcció, videojocs i discs DVD, entre d’altres. Posteriorment, una part d’aquests objectes va ser retornada als seus legítims propietaris.
Els dos homes detinguts acumulaven antecedents per delictes contra el patrimoni. Tots quatre van passar divendres a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera. La investigació continua oberta i no es descarten noves imputacions.