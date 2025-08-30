SUCCESSOS
Incendi en un magatzem de la Fundació Vallpalou
Els Bombers van revisar l’edifici i no hi va haver ferits. Extingeixen un foc a la cuina d’una casa als Mangraners
Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir en l’extinció d’un incendi a la Fundació Vallpalou, al carrer Roger de Llúria, a Pardinyes. Els serveis d’emergències van rebre l’avís poc abans de les 11.30 hores. A la zona també es van desplegar patrulles de la Guàrdia Urbana, que van tallar el trànsit a la zona per facilitar l’actuació dels Bombers. A més, també es va delimitar el pas de vianants per aquest carrer.
El foc es va localitzar en un petit magatzem d’aquesta entitat cultural i es va donar per extingit a les 12.23 hores. Els efectius dels Bombers van continuar les tasques de ventilació del fum acumulat. També van revisar un pàrquing pròxim i van descartar que hi hagués més afectació a les instal·lacions que la del magatzem.
D’altra banda, els Bombers també van extingir un foc que va afectar la cuina d’una casa al barri dels Mangraners. L’avís es va rebre a les 14.50 hores al sortir fum d’una teulada al carrer de l’Albi. Es van activar quatre dotacions, que van apagar el foc i van ventilar el fum acumulat.
Finalment, a Tàrrega, es va registrar un petit incendi de vegetació en un dels accessos. Es van activar els Bombers i també els Mossos.