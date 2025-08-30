ENSENYAMENT
Milers de firmes perquè un docent cobri com un mosso
Docents en Vaga n’aconsegueix 9.300 a Telegram i 4.200 a change.org. Diu que un mestre cobra 32.000 € l’any i un agent, 40.700
La plataforma Docents en Vaga per un Sou Digne ha obtingut 9.300 adhesions a través de Telegram a la seua reivindicació d’un augment del 25% de les retribucions dels docents, segons va indicar un portaveu del col·lectiu. A més, aquesta setmana han iniciat la mateixa petició a través de la plataforma change.org i fins ahir a mitja tarda portaven 4.201 firmes. Va assenyalar que esperen una reunió amb la consellera d’Educació, Esther Niubó, per plantejar-li la reclamació i recordar-li que “som els docents més mal retribuïts de l’Estat”.
Va afirmar que el sou d’un mestre de Primària és d’uns 32.000 euros anuals i el d’un professor de Secundària, de 36.000. Va argumentar que el complement específic de les nòmines no ha estat incrementat des del 2010, mentre que els d’altres col·lectius com Bombers o Mossos d’Esquadra “ha pujat cinc vegades”. “Quan vaig començar a treballar fa 18 anys cobrava 30.000 euros a l’any i ara 32.000, mentre que un mosso en percebia 30.500 i ara, 40.700. És el mirall en el qual ens volem mirar”, va puntualitzar.
La plataforma destaca que la falta d’actualització de les retribucions “no només afecta la nostra economia personal, sinó també la motivació, l’atractiu de la professió per a futurs docents i la dignitat amb què desenvolupem la nostra tasca diària”.