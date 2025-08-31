URBANISME
Restriccions aquest dilluns a l’avinguda de Madrid de Lleida per obres al paviment
La Paeria repararà demà dilluns el ferm de l’avinguda de Madrid de Lleida, a l’altura de l’encreuament amb el carrer República del Paraguai, per millorar la seguretat viària en aquest tram. Així, està previst fresar i reposar el paviment als punts en què es troba en mal estat, a més de repintar la zona afectada.
Aquesta actuació comportarà restriccions de trànsit al tram de l’avinguda situat entre la plaça d’Espanya i Cos-Gayon. D’aquesta manera, en una primera fase, des de les 7.00 hores, s’executaran els treballs en sentit sortida de Lleida i quedarà obert un carril. No es podrà girar a l’esquerra en direcció a República de Paraguai i Joana Raspall i tampoc es podrà travessar l’avinguda de Madrid des de República de Paraguai. Així mateix, cap a mig matí s’abordaran les obres en el sentit contrari, cap a plaça d’Espanya, i la previsió és finalitzar-les cap a les 20.00 hores.
L’ajuntament apunta que efectua els treballs abans de l’inici del curs escolar per minimitzar l’afectació en el trànsit, però recomana utilitzar vies alternatives en la mesura que sigui possible. Aquesta actuació forma part del pla de manteniment i millora de paviments d’aglomerat asfàltic, adjudicat a Sorigué per un import de 150.000 euros.