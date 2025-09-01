Detingut per robar una bossa de mà a una dona al Centre Històric de Lleida
El lladre també va agredir l'acompanyant de la víctima
Agents dels Mossos d'Esquadra de paisà van detenir aquest diumenge un home de 43 anys acusat d'un robatori amb violència al Centre Històric de Lleida. Els fets es van produir cap a les 02.30 hores al carrer Cotxera, quan un individu va robar una bossa de mà d'una estrebada a una dona i va agredir l'acompanyant d'aquesta.
La patrulla de paisà que estava a la zona va sentir els crits d’una persona que assenyalava a l’autor del robatori, que fugia corrents. Els agents el van perseguir i poc després el van localitzar. En detenir-lo, el lladre, que duia la bossa de mà sostreta, es va resistir.
El detingut, amb nombrosos antecedents, passarà aquest dilluns a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.