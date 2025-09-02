FERROCARRIL
El canvi de trens Avlo per AVE encareix els bitllets de Lleida a Barcelona un 50% de mitjana
A partir de dilluns vinent, quan Renfe els reemplaçarà i deixarà la línia d’alta velocitat de Lleida sense el seu servei low-cost. En canvi, el trajecte fins a Madrid baixarà de preu un 4,8% de mitjana
El tren Avlo més barat per anar a Barcelona aquesta setmana costa 19 euros, però el preu es doblarà fins als 44,4 euros a partir de dilluns vinent, quan Renfe reemplaçarà tots els seus serveis low-cost d’alta velocitat per trens AVE a la línia entre Barcelona i Madrid. Amb tarifes –consultades ahir– d’entre 19 i 45 euros per bitllet i una mitjana de 29,6 euros entre totes les freqüències de la setmana, aquests Avlo amb destinació a la capital catalana s’encariran un 50% de mitjana. Són els que surten de Lleida a les 17.37, 19.37 i 21.48 hores, i mantindran els mateixos horaris.
Mentrestant, els Avlo cap a Madrid –parteixen de Lleida a les 10.56, 13.01, 15.00 i 21.01 hores– veuran el preu reduït un 4,8% de mitjana. Oscil·len entre els 59 i 109 euros aquesta setmana, 79,58 de mitjana tenint en compte totes les sortides, mentre que els AVE que els substituiran a partir del dia 8 costaran 75,75 euros.
Renfe va anunciar dijous passat que eliminarà el seu servei low-cost al corredor Barcelona-Madrid després de decidir retirar els Avlo S-106 d’aquesta línia per “criteris d’eficiència i aprofitament, així com a la voluntat d’adaptar l’oferta a les necessitats del viatger corporatiu i d’unificar l’oferta comercial en aquest corredor”. Tanmateix, l’empresa pública va assegurar que mantindran les mateixes freqüències, horaris i “preus competitius”.
Els S106, amb 507 o 581 places, se substitueixen per AVE S-103, en què caben 404 passatgers i hi ha classe preferent, així com cafeteria.
Restes humanes en la via
La d’ahir va ser una nova jornada de retards de diversos minuts en l’alta velocitat, aquesta vegada a causa de la presència de restes humanes a les vies. Adif informava a les 11.15 hores de demores entre Saragossa i Lleida “per limitació de velocitat per a inspecció del traçat per l’autoritat judicial”. Passades les 14.30 hores detallava que les restes es van trobar al km 417 de la línia, situat entre Vallobar i Lleida. Després de solucionar-se la incidència, Adif va afirmar a les 15.00 hores que la circulació “tendeix a normalitzar-se”.