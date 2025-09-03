UNIVERSITAT
Proves de selectivitat per a 541 estudiants des d’avui fins divendres
Repàs de ‘mates’, física i química a la UdL
La convocatòria extraordinària de setembre de les proves d’accés a la universitat comença avui amb 541 estudiants matriculats a Lleida, davant dels 431 de l’any passat. A tot Catalunya hi ha 8.237 inscrits, que són 562 més que l’any passat.
Del total de Lleida, 265 es presenten a la fase general i a algun examen de l’específica (ara denominada d’admissió). Els 276 restants només s’examinen d’aquesta última fase, per apujar nota.
Avui es preveuen les proves de castellà, llengua estrangera i altres d’específiques. Demà dijous serà el torn d’història o filosofia, entre d’altres, i divendres, de català i altres matèries.
D’altra banda, 202 alumnes que començaran primer de titulacions d’Agrònoms o de la Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL) han iniciat aquesta setmana els cursos de repàs de matemàtiques, física, química i informàtica. S’imparteixen també al campus d’Igualada i es prolongaran fins al proper dia 8.
“Malgrat que aquesta formació està pensada per a estudiants que accedeixen al grau d’Enginyeria Agrària i Alimentària o al d’Enginyeria Forestal, també pot ser de gran ajuda per als que inicien Biotecnologia o Ciència i Tecnologia dels Aliments”, afirmen des d’Agrònoms. Així mateix, des de la Politècnica Superior afegeixen que “pel seu caràcter fonamental i transversal, són matèries imprescindibles per cursar-ne d’altres en anys posteriors”.
Aquesta iniciativa es va estrenar durant el curs 2014-2015 i permet a l’alumnat repassar conceptes d’aquestes assignatures de Batxillerat i cicles de Formació Professional (FP), a més d’establir un primer contacte amb la docència universitària i amb futurs companys.