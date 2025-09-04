Detingut a Lleida per tràfic de drogues amb heroïna, cocaïna i marihuana
En l'operació policial s'han decomissat més de 230 grams d'heroïna i 90 de cocaïna, a més de gairebé 7.000 euros en efectiu procedents de la venda d'estupefaents
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts 2 de setembre un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L'arrestat, que compta amb sis antecedents per delictes similars, s'enfronta ara a càrrecs per distribució de diverses substàncies estupefaents, incloent-hi heroïna, cocaïna i marihuana a la capital del Segrià.
La investigació es va iniciar a finals del mes de juny de 2025, després que els agents rebessin informacions sobre un individu que presumptament estaria venent drogues a la zona de la plaça del Treball de Lleida. Els investigadors van establir diversos dispositius de vigilància on van poder constatar l'activitat il·lícita del sospitós, verificant més d'una desena de transaccions de substàncies estupefaents a consumidors habituals de la zona.
El detingut va ser enxampat el passat dimarts quan realitzava una venda de marihuana al detall a l'avinguda Alcalde Porqueres. En el moment de la seva detenció, els agents li van trobar dotze embolcalls preparats per a la venda immediata, sis amb dosis de cocaïna i sis més d'heroïna, a més de nou bossetes de marihuana.
Material decomissat durant l'operació policial
Posteriorment, cap al migdia d'ahir, els Mossos van efectuar una entrada i perquisició al domicili del detingut, situat a l'avinguda Príncep de Viana de la ciutat lleidatana. Durant l'escorcoll es va comissar un important arsenal de drogues i material relacionat amb la seva distribució: 230 grams d'heroïna, 90 grams de cocaïna i 292 grams de marihuana, juntament amb substàncies utilitzades per adulterar la droga.
A més, els agents van localitzar tres bàscules de precisió per pesar les substàncies i un total de 6.715 euros en moneda fraccionada, presumptament procedents de la venda d'estupefaents. L'operació culmina així una investigació que ha permès desmantellar un punt de distribució de drogues a la capital del Segrià.
El detingut, amb antecedents previs per delictes contra la salut pública, ha passat avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, on s'han presentat tots els elements probatoris recollits durant l'operació policial.