Els administradors de finques de Lleida i Barcelona carreguen contra les "pràctiques abusives" en el lloguer d'habitacions
Insisteixen que la regulació del mercat de l'habitatge és "caòtica, poc clara i plena de contradiccions"
El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ha criticat les "pràctiques abusives" en el mercat de lloguer d'habitacions i ha advertit que afecten de "manera especial" la gent jove, de la qual recorda que és un col·lectiu que pateix "greus dificultats" per accedir a un habitatge. "Fer més car el lloguer d’una habitació equival inevitablement a posar obstacles a la formació i al desenvolupament personal i professional de tota una generació", afegeix en un comunicat. El CAFBL ha reiterat que la regulació del mercat de l'habitatge és "caòtica, poc clara i plena de contradiccions" i que "l'allau" de normatives són "poc meditades, incongruents i allunyades de la realitat" i que desemboquen en una "inseguretat jurídica".
"Aquest escenari incentiva molts propietaris a retirar els seus immobles del mercat de lloguer i això redueix encara més l’oferta disponible, provocant tensions en els preus i situacions injustes com les que estem veient", assenyala el president de Col·legi, Lorenzo Viñas.
El CAFBL ha reclamat polítiques que "incentivin de veritat" els propietaris a posar els seus habitatges al mercat de lloguer amb "garanties, seguretat i confiança" i ha insistit que només amb una "regulació equilibrada i uns ajuts adequats" es podrà incrementar el parc disponible.
Així mateix, els administradors han demanat un "diàleg real i sincer" entre el sector públic i el sector privat per trobar solucions a la manca d'accés a l'habitatge. "Només així podrem generar regles del joc clares, estables i eficaces, que permetin revertir aquesta espiral d’incerteses i aconseguir l’objectiu compartit: augmentar i consolidar el parc d’habitatge de lloguer a preu assequible", ha afegit Viñas.