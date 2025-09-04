SANITAT
La transformació de l'edifici de l’antic frontó de Lleida: de supermercat a hospital
Arranquen les obres d'ampliació de la clínica Mi NovAliança
La clínica Mi NovAliança ha iniciat aquesta setmana les obres d’ampliació de les seues instal·lacions a l’edifici de l’antic frontó al número 83 de Prat de la Riba de Lleida, que en els últims anys havia acollit un supermercat Condis, on habilitarà un espai de 2.500 metres quadrats. La inversió és de 4 milions d’euros i permetrà destinar 1.300 metres quadrats a serveis sanitaris i 1.200 a pàrquing per als pacients.
El nou edifici està situat a uns quants metres de l’actual hospital que la clínica va adquirir fa més d’un lustre i va reformar integralment. Els directius de Clíniques Mi, Gabriel Masfurroll Lacambra i Gabriel Masfurroll Cortada, van explicar a SEGRE que preveuen invertir uns 4 milions d’euros per habilitar un nou centre d’uns 2.500 metres quadrats amb els objectius d’"esponjar la clínica, que se’ns ha quedat petita,", així com de "reformular la seua morfologia assistencial incorporant noves tecnologies". Preveuen que les obres per adaptar l’edifici -que fins fa un mes allotjava un supermercat Condis- finalitzin a començaments de 2026 perquè el centre pugui obrir durant el primer trimestre de l’any que ve.
Els propietaris de l’hospital van afirmar que l’expansió millorarà l’accessibilitat i comoditat dels pacients i professionals perquè inclourà un pàrquing, així com que "ens permetrà completar un pla director que consisteix en resituar i reformular les àrees hospitalàries per guanyar funcionalitat, serveis i especialitats mèdiques". Així mateix, van assenyalar que "tindrà una infraestructura de consultes molt més l’avantguarda, amb informació del temps d’espera i més accessibilitat als professionals mèdics." Amb tot, van explicar que "amb aquesta transacció consolidem la nostra hegemonia com el primer grup hospitalari privat de Lleida".