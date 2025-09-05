TRIBUNALS
El 30% de jutjats lleidatans, sense magistrat titular i coberts per substituts
Segons alerta el president de l’Audiència de Lleida en la memòria del 2024
La memòria de l’Audiència de Lleida del 2024 alerta que el 30% dels jutjats lleidatans no compten amb un jutge titular i han d’estar coberts per substituts. El president, Albert Guilanyà, ja va advertir de la “fuga constant” en la seua presa de possessió. Insisteix a demanar set jutjats més per a la demarcació i més personal.
El president de l’Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, alertava en l’última memòria de l’organisme que el 30% dels jutjats lleidatans no comptava amb un jutge titular i estaven coberts amb substituts. A la capital del Segrià, la memòria assenyala una situació “difícil a causa d’un important nombre de vacants” que fa que, dels 22 òrgans judicials, sis fossin servits per jutges substituts. Fora de la ciutat, dels 10 jutjats existents, tres es trobaven sense titular i també coberts per substituts. En la seua presa de possessió del càrrec, el juny passat, Guilanyà va manifestar la necessitat de fer més desitjables aquestes places per evitar una “fuga constant cap a ciutats amb més qualificació retributiva”, i va advertir que “no només cal crear places, sinó també cobrir-les”.
En la memòria, el president de l’Audiència també recorda la necessitat de crear set jutjats més a les comarques lleidatanes, la qual cosa qualifica en la majoria de casos d’“indispensable”. Així, demana la creació d’una sisena plaça de magistrat per a la secció segona (civil) de l’Audiència; tres nous jutjats de Primera Instància per al partit judicial de Lleida, un nou Jutjat Social per a Lleida, un Jutjat d’Instrucció per al partit judicial de Lleida, i un nou Jutjat de Primera Instància i Instrucció per a Cervera.
Entre les necessitats, també destaca la dotació de personal i un sistema de guàrdies de cap de setmana entre els dos futurs jutjats de Violència sobre la Dona. Pel que fa a la borsa de jutges substituts, demana incorporar-ne tres més com a mínim amb la previsió de la futura marxa aquest any dels de l’última promoció destinats a Balaguer, la Seu d’Urgell i Solsona. “La seua marxa posaria en serioses dificultats la cobertura de les places, particularment en determinats partits judicials allunyats de la ciutat”, afirma.
Entre les necessitats, Guilanyà apunta a la millora de les eines informàtiques per a la “necessària modernització de la Justícia”, amb l’expedient digital al centre, i la necessitat de continuar potenciant la mediació per agilitzar els procediments.
Més de 17 mesos: el temps de resposta a la secció civil de l’Audiència
En la memòria, el president de l’Audiència indica que la secció segona d’aquest tribunal, que assumeix les causes d’àmbit civil, pateix des del 2015 un “important increment” d’afers que va obligar els magistrats a assumir “una elevada càrrega de treball”. Una situació que es va reduir després de la creació d’una cinquena plaça de magistrat fa dos anys. Tanmateix, els assumptes que ingressa segueixen augmentat i el temps mitjà de resposta el 2024 ja supera els 17 mesos, amb més de 1.700 causes en tràmit. “La creació d’una sisena plaça sembla imprescindible”, resumeix Guilanyà, que forma part de la secció civil i ara també presideix l’Audiència.
Pel que fa als jutjats Socials, alerta que “se situen de forma rellevant” per sobre del mòdul d’entrada d’afers, superant-lo en un 88% el número 1 i en un 93% el número 2. Per això, demana la creació d’un nou jutjat en aquest àmbit.
També han augmentat els assumptes ingressats als Jutjats Penals, amb un temps mitjà de resposta que arriba als 11,9 mesos en el cas del número 3. Així mateix, els Jutjats de Primera Instància de Lleida compten amb una entrada d’afers que supera “de forma excepcional i escandalosa” el mòdul d’ingrés establerts per a aquest tipus d’òrgans, assenyala la memòria. Segons adverteix, tripliquen la càrrega.Fora de la capital, destaca l’increment d’assumptes a Cervera i l’increment considerable del temps de resposta del civil a Solsona, que passa d’11,5 a 19,6 mesos. Mentrestant, assenyala un possible “problema en relació amb els desplaçaments” de les víctimes amb l’assumpció de competències del segon Jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida dels casos dels partits judicials de Cervera i Balaguer, i demana un reforç de personal.