SUCCESSOS
Intervinguts 230 grams d’heroïna i 90 de cocaïna a un detingut a Lleida amb antecedents
Acusat de vendre a la plaça del Treball
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un home de 41 anys per tràfic de drogues a Lleida. L’arrest és el resultat d’una investigació iniciada a finals de juny, després de tenir coneixement que un home es podria dedicar a la venda de substàncies estupefaents per la zona de la plaça del Treball. Tot apuntava que podria distribuir cocaïna, heroïna i marihuana a consumidors habituals de la capital del Segrià.
Amb aquesta informació, agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos de Lleida van iniciar diversos dispositius de seguiment del sospitós, un home amb sis antecedents per salut pública, on van constatar l’activitat il·lícita després de verificar més de 10 transaccions de drogues.
Dimarts passat, i després d’un dispositiu de seguiment, es va enxampar l’individu quan suposadament feia una venda de marihuana a l’avinguda Alcalde Porqueres. En el moment de l’arrest se li van intervenir 12 embolcalls, amb sis dosis de cocaïna i sis més d’heroïna, i nou bossetes de marihuana, tota la substància preparada per a una venda imminent.
A més, dimecres al migdia, cap a les 12.00 hores, els agents van fer una entrada al domicili del detingut a Príncep de Viana. A l’habitatge van decomissar tres bàscules de precisió, 6.715 euros en moneda fraccionada, 230 grams d’heroïna, 292 grams de marihuana i 90 grams de cocaïna. També van intervenir substàncies utilitzades per tallar la droga. El jutge va ordenar ahir el seu ingrés a presó provisional.
Mentrestant, la Urbana va denunciar dimecres dos persones per consum i tinença de drogues a la via pública als carrers Alfred Perenya i Salmerón.