HORTA
La Paeria al·lega contra la planta de biogàs d’Alcarràs
Diu que l’accés no pot ser per cap camí de l’Horta. Veïns demanen millorar-los i ‘recuperar’ el Molí de Cervià
La Paeria ha presentat al·legacions al projecte de la planta de biogàs projectada a Alcarràs per l’empresa Agrolérida SL, segons va explicar la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias en la comissió de l’Horta d’ahir. Va destacar que “recullen la preocupació de la Paeria i la inquietud plantejada pels veïns de les partides més pròximes”, així com que reclamen “garantir que el funcionament d’aquesta activitat no generi problemes de mobilitat ni molèsties”.
L’escrit presentat davant del departament de Territori planteja que la ubicació de la planta es troba només a 1 quilòmetre del terme municipal de Lleida, molt a prop d’habitatges de les partides de Torres de Sanui i Sant Just, així com d’una escola, un comerç i empreses alimentàries.
L’ajuntament reclama un estudi d’avaluació quantitativa de l’impacte odorífer que inclogui les mesures preventives i correctores necessàries. Així mateix, manifesta que l’accés no pot ser per cap camí de l’Horta, ja que no són adequats per a un alt volum de trànsit pesant. Per tant, es demana un estudi de mobilitat amb una proposta de manteniment de camins afectats, a més d’un altre d’impacte acústic, i que s’avaluï la minimització de l’impacte visual de la construcció.
Per la seua part, els veïns van reclamar en la comissió millorar el manteniment dels camins, tant en la reparació del ferm com en les estassades, i “hem recordat que el Molí de Cervià requereix una intervenció urgent i que a l’inici del camí de Grenyana s’han de tallar les branques procedents de la mitjana que envaeixen el gàlib, dificultant el pas de vehicles alts”, va explicar el president de la comissió, Francesc Montardit.
Així mateix, a la comissió es va informar de la celebració d’una nova edició del programa Art a l’Horta el 8 de novembre al Celler de Sanui.