EMERGÈNCIES
Prova de les alertes al mòbil el 10 de setembre a Ponent, Pirineu i Aran
Protecció Civil farà proves del sistema d’alertes de telèfons mòbils Es-Alert a tot Catalunya aquest mes i el vinent. Les proves es faran en quatre dies diferents i segons zones geogràfiques. Així, les primeres seran dimecres vinent dia 10 de setembre a Lleida, Alt Pirineu i Aran. Es farà a les 10.00 hores i el missatge es rebrà en un interval de 15 minuts aproximadament. L’objectiu del simulacre és avaluar el funcionament del sistema i la seua eficàcia i també s’habilitarà una enquesta per verificar si s’ha rebut l’alerta.
Des de Protecció Civil van explicar que rebran el missatge tots els telèfons mòbils que siguin a la zona aquell dia i el text indicarà que es tracta d’una prova, amb un enllaç a l’enquesta. S’enviarà en català, castellà i anglès, i a Aran, també en aranès. L’alerta es pararà quan s’accepti el missatge. També es rebrà l’alerta encara que s’estigui de passada per la zona.
La prova es farà el 16 de setembre a Girona i a la Catalunya Central, el 30 de setembre a Tarragona, Terres de l’Ebre i el Penedès, i el 8 d’octubre, a Barcelona.
El febrer del 2023, Protecció Civil va fer una prova del sistema d’alertes en cas d’emergències. Els missatges van arribar més tard del que es preveia i no a tots els dispositius mòbils intel·ligents amb cobertura que es trobaven a la zona. Del total de 5.377 enquestes rebudes, en el 20% dels casos els ciutadans van assenyalar que no havien rebut el missatge. Aquest estiu ja s’han enviat alertes a través d’aquest sistema durant els incendis forestals per confinar la població o donar-los consells de seguretat.