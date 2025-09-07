Menjar fora de casa, un repte per a les persones celíaques a Lleida
Malgrat l’augment de l’oferta, només quatre restaurants de Ponent compten amb l’acreditació sense gluten de l’Associació de Celíacs de Catalunya.
Sortir a menjar fora continua sent un maldecap per a moltes persones celíaques. Tot i que els plats “sense gluten” són cada cop més habituals a les cartes dels restaurants, això no garanteix que siguin segurs. El principal risc és la contaminació creuada, quan aliments, utensilis o superfícies amb gluten entren en contacte amb aquells que no en porten. “Per als celíacs menjar sense gluten no és un caprici”, recorda la doctora Susan Judas, metge de família i experta en microbiota, que alerta que fins i tot petites traces poden afectar negativament la salut durant setmanes o mesos.
A les comarques de Ponent, l’oferta de locals especialitzats ha crescut, però continua sent limitada i es concentra sobretot a la ciutat de Lleida. Actualment, només quatre restaurants disposen de l’acreditació de l’Associació de Celíacs de Catalunya: dos establiments de la Tagliatella, un del Viena i l’Abbiocco Brunch, que ofereix una carta 100% sense gluten i sense sucre. La seva propietària, Marina Alió, assegura que molts clients els transmeten alleujament: “Molta gent ens diu ‘sort que existiu’ perquè aquí poden menjar tranquils”.
Alió també defensa que la cuina sense gluten no ha de renunciar al sabor. “Més d’un cop hem hagut de convèncer clients incrèduls que allò que estaven menjant no portava gluten, perquè no trobaven cap diferència en el gust”, afirma. Una aposta que vol trencar mites i normalitzar l’oferta gastronòmica per a persones amb intoleràncies.
La celiaquia és una malaltia crònica que afecta entre un 1% i un 2% de la població als països occidentals, és a dir, una de cada cent persones. Provoca lesions a les vellositats del budell prim i dificulta l’absorció de nutrients. El diagnòstic, però, continua sent complex: a Catalunya, tres de cada quatre pacients no saben que la pateixen i el temps mitjà per confirmar-la en un adult és de set anys.