BARRIS
La Paeria de Lleida instal·la reg i els veïns insten a acabar el parc de Ciutat Jardí
Un centenar d’arbres, fins ara regats a mà, disposaran d’un sistema automàtic. Treballs a càrrec de l’IMO amb persones amb diversitat funcional
La Paeria va començar divendres els treballs per instal·lar un sistema de reg automàtic al futur parc de Ciutat Jardí. Es tracta d’un solar situat entre els carrers del Roure, Enric Farreny, Era Val d’Aran i Victòria Kent, on l’ajuntament va plantar un centenar d’arbres fa uns sis anys i va elaborar un projecte per convertir-lo en parc públic, a través de diversos tallers participatius amb veïns.
L’associació del barri es mostra satisfeta al fer “un “pas més” en la millora, ja que els arbres “abans només es regaven manualment amb molt poc cabal d’aigua, de manera que molts han anat morint i han estat reposats”, explica el seu president, Ramir Bonet. De fet, encara n’hi ha alguns de secs. També indica que “pròximament es preveu canviar el comptador i hi haurà més potència d’aigua per al reg”. L’ajuntament, per la seua part, defensa que els arbres i arbustos d’aquesta zona, “propis dels boscos mediterranis, veuran reforçada la seua conservació i sostenibilitat”.
La implantació del reg i el manteniment de tota la jardineria de Ciutat Jardí va a càrrec del centre especial de treball de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), que també s’encarrega del parc de la canalització des que es va adjudicar el nou contracte de jardineria el juny passat.
La Paeria explica que en el centre treballen 54 persones amb diversitat funcional, per la qual cosa, “més enllà de la millora ambiental, aquesta intervenció ofereix oportunitats reals de treball digne a persones amb discapacitat”.
Els veïns del barri demanen en aquest sentit continuar ara amb el projecte del futur parc, que reuneix propostes com girar la pista de bàsquet 90 graus, així com habilitar una àgora, un parc infantil, una zona amb màquines per a les persones grans i un estany.
Demanen urbanitzar dos passatges que no tenen enllumenat
Els veïns expliquen que el centre especial de treball els ha informat de les millores que estan duent a terme als carrers perpendiculars entre l’avinguda Ciutat Jardí i l’Arborètum, on han retallat els parterres a l’haver de retirar heura seca i estan renovant el reg automàtic, que estava obsolet. “També preveuen plantar més de deu arbres al carrer Riu Garona que van haver de ser talats”, afegeix Bonet, que insta la Paeria a urbanitzar els passatges que donen continuïtat a aquesta via, els de Vall d’Isil i Vall de Cardós, ja que no estan il·luminats.