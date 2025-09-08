TRIBUNALS
Dos empreses porten set anys litigant per un hort solar embargat al polígon de Lleida
La que va perdre la nau on està demana la propietat, un negoci de 800.000 €
Dos empreses, una immobiliària participada per un banc i una altra del sector de les instal·lacions elèctriques que porta donada de baixa des de fa gairebé una dècada, fa més de set anys, des de començaments del 2018, que pledegen per la propietat de l’hort solar (i per la seua producció) que una havia instal·lat a la teulada d’una nau del polígon industrial Camí dels Frares que va perdre amb l’execució d’una hipoteca però els rendiments econòmics de la qual continua rebent.
L’assumpte, jurídicament enrevessat, ha arribat fins al Tribunal Suprem, que haurà de decidir si l’hort solar forma o no part de la nau industrial sobre la qual es basa, si com a tal podia o no ser embargat amb aquesta i a qui se li ha d’assignar la propietat.
Aquesta pertinença comporta el dret a rebre els ingressos derivats de la facturació de l’hort solar, que segons els pèrits que han intervingut en el llarg procés judicial sumarà fins al 2038, quan finalitza el contracte pel qual li entrega l’energia a una companyia elèctrica, un rendiment de 754.753 euros o, segons una altra estimació, 832.435.
Instal·lacions UDE va contractar el 2007 dos hipoteques per construir la nau i col·locar sobre aquesta l’hort solar, que entre el 2009 i el 2017 va generar uns ingressos anuals de 38.971 euros que l’elèctrica li continua pagant.
Tanmateix, Instal·lacions UDE no és propietària de la nau des del 2013, quan, com a conseqüència d’una execució hipotecària per impagament de les quotes, aquesta va passar a mans del banc. La immobiliària d’aquest la va vendre a una tercera empresa però va mantenir la propietat de l’hort solar, l’amo del qual és ara Coral Homes, una societat formada pel banc i una altra immobiliària que tampoc no té la nau.