Bellver obre el nou institut escola en una aula provisional
Les obres del centre, llestes al gener
El nou institut escola de Bellver de Cerdanya va estrenar ahir el curs amb 12 alumnes de primer de l’ESO. Ho van fer de manera provisional en una aula de l’escola Mare de Déu de Talló. Seran allà fins principis del proper any, quan està previst finalitzar la primera fase de les obres del nou equipament. Quedarà integrat a l’escola i farà possible que els escolars es puguin quedar a Bellver fins als 16 anys.
El centre s’està aixecant en un terreny cedit per l’ajuntament i suposa una inversió de mig milió d’euros. Míriam Pérez, la directora, es va mostrar ahir contenta de poder començar el curs de Secundària i va recordar que “es tracta d’una reivindicació històrica que suma més de 25 anys”.
Les famílies dels alumnes es van expressar en el mateix sentit. “Les meues dos filles grans ja volien quedar-se aquí i no van poder perquè tot eren promeses, però l’institut no arribava”, va recordar en aquest sentit Elisabet Ferreira.
Dels vint alumnes que cursaven sisè de Primària, n’hi continuen deu, i se n’hi han incorporat dos de nous. Aquest de Bellver és el segon institut de la Cerdanya.