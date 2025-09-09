Detinguts dos homes de 24 i 25 anys amb antecedents per robatoris a l'interior de vehicles a Lleida
Els Mossos d'Esquadra van capturar els dos individus després d'un avís ciutadà, quan intentaven forçar cotxes al carrer Terrassa
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la ciutat de Lleida dos homes per tres robatoris amb força a l'interior de vehicles. Els arrestats, de 24 i 25 anys i amb antecedents policials, van ser capturats després que un ciutadà alertés de l'activitat sospitosa que estaven realitzant de matinada.
Els fets van tenir lloc cap a les 02.00 hores de la matinada, quan un veí va alertar que dos individus estaven forçant un vehicle estacionat al carrer Terrassa. Segons fonts policials, els sospitosos van fugir precipitadament del lloc després de ser interpel·lats per un transeünt que va presenciar l'escena.
Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va acudir immediatament a la zona i va localitzar els sospitosos a l'avinguda Balàfia, on portaven unes motxilles amb objectes de procedència dubtosa. Entre els articles requisats hi havia diverses ulleres de sol, telèfons mòbils i gorres, dels quals no van poder justificar la seva procedència.
Rastres de sang que els delaten
Un detall clau per a la resolució del cas va ser que un dels detinguts presentava un tall important al dit amb abundant sang, fet que va permetre als agents seguir el rastre en diversos vehicles. En tornar al carrer Terrassa, els policies van localitzar tres cotxes forçats, dos d'ells amb evidents restes hemàtiques, i tres vehicles més amb sang a les manetes.
Aquesta evidència va ser determinant per procedir a la detenció formal dels dos sospitosos com a presumptes autors dels robatoris. Els detinguts, que ja comptaven amb antecedents policials, han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.