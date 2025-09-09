Una escola de l'Urgell se salva del tancament amb set alumnes
Dos d’ells viuen en un pis de lloguer social que ofereix l’ajuntament. Per primer vegada tindrà menjador escolar
Tot apuntava que el passat curs seria l’últim de l’escola Maldanell de Maldà. Va acabar amb cinc alumnes matriculats, tres dels quals marxaven en començar l’institut. N’hi quedaven només dos, amb la previsió d’arribar als tres aquest mes, unes xifres que abocaven el col·legi al tancament.
Tanmateix, els esforços de la comunitat educativa i de l’ajuntament per evitar la clausura finalment han donat fruits. El centre va començar ahir el curs escolar 2025-2026 amb set alumnes matriculats: tres a I3, dos a tercer de Primària i dos més a sisè.
D’aquests, dos viuen en un dels pisos municipals que el consistori ofereix amb un lloguer social amb la finalitat, precisament, de salvar l’escola.
L’escola de Maldà oferirà per primera vegada servei de menjador escolar a partir de dilluns vinent. En els últims dies, han fet crides a les xarxes socials per buscar un monitor. El menjador estarà a la llar de jubilats, a les dependències del consistori.
El fet que els alumnes hagin de sortir del col·legi per dinar ha dificultat els tràmits, encara que finalment la insistència del consistori ha aconseguit activar aquest servei, que la comunitat educativa considera imprescindible per captar nous estudiants.
Tancaments
Els col·legis dels Omells de na Gaia i de les Ventoses van ser els últims que van tancar a les comarques de Lleida i ho van fer el 2022. Educació ja va confirmar aquest estiu que, per a aquest nou curs, no estava previst tancar cap centre.