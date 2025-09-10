NORMATIVA
Deu inspectors vetllaran pels preus dels lloguers
Són els que el Govern destinarà a la província dels 100 que hi haurà. Podran sancionar si s’incompleix la llei d’habitatge
Una desena d’inspectors vetllaran perquè els preus dels lloguers a Lleida no superin els límits fixats i tindran potestat per imposar sancions als propietaris si incompleixen la llei d’habitatge. Es tracta d’un nou cos que estarà format per un centenar d’inspectors a tot Catalunya, que ahir va ser anunciat pel Govern després que pactés aquesta mesura amb els Comuns. La consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, i el portaveu dels Comuns, David Cid, van explicar que hi haurà cinc inspectors a la vegueria de Lleida, quatre a l’Alt Pirineu i un a la Val d’Aran. A la resta de Catalunya, n’hi haurà 50 a Barcelona, 13 a Girona, 12 a Camp de Tarragona i 5 a les Terres de l’Ebre, el Penedès i la Catalunya Central.
Paneque va emmarcar aquest nou cos dins de les “mesures de control de contenció de rendes”, que considera que han demostrat la seua efectivitat en l’escalada de preus dels lloguers. Va assenyalar que aquests nous funcionaris tindran “totes les potestats per poder inspeccionar i poder sancionar”, i que serà un cos blindat jurídicament.
Tanmateix, perquè l’Agència Catalana de l’Habitatge tingui capacitat sancionadora, possibilitat que de moment només té l’Agència Catalana de Consum en aquest àmbit, seran necessàries modificacions legislatives durant la tramitació al Parlament del decret de mesures urgents sobre habitatge i urbanisme, que preveuen que tingui la llum verda a l’octubre.
Ampliar els recursos de personal de l’Agència Catalana de l’Habitatge costa 5,9 milions per crear aquestes places i encara que per a finals d’any poden no haver-se cobert totes Govern i Comuns han acordat que el cos estigui en marxa en “uns tres mesos”.
Desembre del 2025
Per la seua part, Paneque va assenyalar que serà una incorporació progressiva i que treballen amb la idea de tenir “el procés finalitzat el desembre del 2025”, perquè el 2026 ja funcioni en plenitud, perquè encara que la incorporació de funcionaris es demori poden entrar empleats públics que ja treballen a la Generalitat.