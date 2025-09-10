EDUCACIÓ
Lleida encara té més de 1.300 vacants de Formació Professional per a aquest curs
D’aquestes, 803 són de grau mitjà, 570 de superior i el Segrià és la que més en té amb 514, el 37% del total. Sistemes microinformàtics i xarxes i administració i finances, cicles on n’hi ha més de disponibles
Els centres de la província arrancaran el nou curs de Formació Professional divendres vinent amb 1.373 places vacants, una xifra que s’ha reduït de forma considerable respecte a l’any passat, quan n’hi havia 1.943 després que centenars d’alumnes no fossin admesos en les dos tandes d’assignació prèvies per overbooking. Així ho recull el mapa de vacants que va fer públic ahir el departament d’Educació, i en el conjunt de Catalunya ascendeixen fins a les 15.232 vacants, de les quals 7.795 són de cicles formatius de grau mitjà i 7.437, de grau superior.
En el cas de les comarques lleidatanes, de les 1.373 places d’FP que queden vacants 803 corresponen als cicles de grau mitjà, mentre que les 570 restants són dels superiors. El Segrià és la comarca que més places ofereix i és la que ha acabat amb més vacants amb 514, 274 de grau mitjà i 240 de superior. El segueixen el Pla d’Urgell amb 226 (125 de grau mitjà i 101 de superior), la Segarra amb 106 (76-30), l’Urgell amb 105 (65-50), el Solsonès amb 104 (54-50), l’Alt Urgell amb 79 (57-22), la Noguera amb 76 (56-20), l’Alta Ribagorça amb 67 (49-18), el Pallars Jussà amb 39 (totes de grau superior), la Val d’Aran amb 33 (totes de grau mitjà), les Garrigues amb 31 (totes de grau mitjà) i el Pallars Sobirà amb 16 (totes de cicles de grau superior). Respecte a les titulacions amb més places disponibles, en els cicles de grau mitjà encapçala el rànquing el de sistemes microinformàtics i xarxes amb un total de 95. Al seu torn, en els cicles de grau superior administració i finances, amb 63, i desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, amb 53, són els que en tenen més.
Catalunya
En el conjunt de Catalunya, les cinc famílies de grau mitjà amb més vacants disponibles fins ara són informàtica i comunicacions (1.001), administració i gestió (979), sanitat (716), serveis socioculturals i a la comunitat (571) i comerç i màrqueting (505).
En grau superior són serveis socioculturals i a la comunitat (986 vacants), informàtica i comunicacions (707), comerç i màrqueting (620), sanitat (595) i hostaleria i turisme (593).
La Generalitat anirà actualitzant diàriament les xifres de places vacants i la disponibilitat de cada centre a través de la pàgina web (https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/). Els interessats a optar a una de les vacants hauran de contactar directament amb els centres.