UNIVERSITAT
La UdL estrena campus d’Infermeria a Tremp amb 22 estudiants de primer
Amb instal·lacions provisionals a l’institut i pràctiques per tot el Pirineu
La UdL amplia fronteres i marca una fita històrica amb la posada en marxa del grau d’Infermeria a Tremp, on 22 estudiants de primer van estrenar ahir les noves instal·lacions –provisionals– a l’institut. La universitat va rebre gairebé 400 sol·licituds per cursar aquests estudis al nou campus, més de 60 com a primera opció.
Vint-i-dos estudiants de Lleida, de la resta de Catalunya i d’altres llocs de l’Estat com Navarra o Jaén van marcar ahir una nova fita històrica de la Universitat de Lleida (UdL) al començar el primer curs d’Infermeria al nou campus de Tremp, que estrena instal·lacions –provisionals– a la segona planta de l’institut de la capital del Jussà.
Com la resta dels nous alumnes de la universitat, van tenir una jornada d’acollida en la qual van descobrir les noves instal·lacions, adaptades per comptar amb “una aula que s’uneix a una altra de simulació amb les mateixes característiques que tenim a Lleida i Igualada”, va explicar la cap d’estudis del grau al Pirineu, Ana Lavedán. “També tenim una sala d’estudi on s’instal·larà un sistema de realitat virtual per fer pràctiques”, va afegir.
La UdL va rebre gairebé 400 sol·licituds per estudiar Infermeria a Tremp, de les quals més de 60 com a primera opció, va detallar Lavedán. “Hem omplert totes les places amb moltes persones del territori, la qual cosa és una grandíssima notícia”, va celebrar. Així, la universitat lleidatana amplia les fronteres amb el segon grau que ofereix al Pirineu, després que al 2021 INEFC obrís un centre adscrit a la UdL a la Seu d’Urgell, on imparteix Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
La falta d’infermeres, agreujada a les zones rurals, “és la principal raó per la qual som aquí”, va explicar Lavedán. També va agrair “com s’han bolcat els sanitaris de tota la regió sanitària, que tenen ganes de rebre els estudiants”.
Els alumnes podran fer pràctiques des del primer curs a Tremp, i a partir de tercer també es desplaçaran a altres localitats del Pirineu. També podran ser practicants als equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que assisteixen a les pistes d’esquí.
Amb la previsió d’acollir cada curs una vintena de nous estudiants, la UdL preveu construir una unitat docent als voltants de l’hospital de Tremp.
En aquest sentit, Lavedán va destacar que els grups reduïts “són perfectes per realitzar una docència de qualitat” i va valorar que “no hi ha res més autèntic que veure materialitzat una cosa que en un inici va poder ser considerada com a molt difícil”.
Habitatge a Tremp
L’ajuntament de Tremp ha facilitat l’accés a l’habitatge al municipi a diversos estudiants forans. Una d’elles és Sofía, una jove de Jaén que va explicar que “comparteixo pis amb tres estudiants més d’Infermeria i l’ajuntament va gestionar el preu perquè ens sigui més assequible”. Un altre alumne de Vic, Gabriel, també comparteix pis a Tremp amb altres estudiants del grau.
Només nou graus comencen amb places vacants
Ahir va ser el primer dia de classes per a 2.626 estudiants de primer a la UdL, que arranca el curs amb només 9 titulacions amb places vacants, 8 de la facultat de Lletres i una de la de Dret, Economia i Turisme. Queden 116 places lliures de primer, encara que als centres propis hi ha 2.399 matriculats per a 2.337 places, la qual cosa implica sobrematrícula, sobretot en Arquitectura Tècnica, el doble grau d’Educació Infantil i Primària, i Administració i Direcció d’Empreses a Igualada.