URBANA
Ataca un home amb un gran ganivet a la Bordeta
“Et tallaré el coll”, hauria cridat el suposat agressor a la víctima. Imputat per una temptativa d’homicidi
La Guàrdia Urbana va arrestar dimarts a la tarda un jove de 19 anys al barri de la Bordeta com a presumpte autor d’un delicte de temptativa d’homicidi després que intentés apunyalar amb un ganivet de grans dimensions un home de 50 anys a l’avinguda de les Garrigues. Encara que inicialment se’l va arrestar per un delicte d’amenaces amb arma blanca (com va publicar SEGRE ahir), finalment va ser imputat per una temptativa d’homicidi.
Els fets van ocórrer al voltant de les 18.40 hores a l’avinguda de les Garrigues, a l’altura del número 71, quan, per causes que es desconeixen, es va produir una baralla entre dos homes. Un d’ells anava amb una crossa i un ganivet –d’uns 30 centímetres de fulla– i va atacar l’altre en diverses ocasions. Pel que sembla, la víctima, que va caure a terra, va rebre diversos cops amb la crossa i va patir un tall superficial amb el ganivet. L’aldarull va ser presenciat per diverses persones, que van alertar una patrulla d’agents que anava amb moto i que tornava d’un altre servei al barri. Un d’aquests agents es va abalançar sobre l’agressor, va aconseguir prendre-li el ganivet i va procedir ràpidament a detenir-lo amb l’ajuda del company. Els policies es van entrevistar amb la víctima, que va dir que l’agressor li va cridar “et tallaré el coll!”. L’arrestat va ser traslladat a comissaria a l’espera de passar a disposició judicial mentre que la víctima va presentar la corresponent denúncia i va declinar ser atès pels sanitaris.
Val a recordar que a finals d’agost es van registrar quatre apunyalaments en tot just 48 hores. La Paeria, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van fer una reunió per abordar aquesta situació i van llançar un missatge de “tranquil·litat”.
Afirmen que els delictes van caure a l’estiu
Els Mossos van afirmar a finals d’agost que aquest estiu s’ha constatat un descens del 7% en el nombre de delictes a la capital i van assegurar que les agressions registrades a finals de mes van ser “entre persones d’entorns coneguts”. A més, van dir que els delictes contra les persones havien caigut un 2%.