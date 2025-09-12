Un detingut a Lleida en una gran operació contra un grup que hauria estafat 273 persones amb el 'fals empleat de banca'
En total hi ha onze arrestats a tot l'Estat
La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a estafes mitjançant la tècnica del fals empleat de banca, que hauria generat un perjudici econòmic de més de 700.000 euros a 273 persones. Hi ha onze detinguts i s'han fet onze escorcolls en un operatiu que ha comptat amb més d'un centenar d'agents en diverses províncies espanyoles. Entre els arrestats n'hi ha dos a Catalunya: un dels membres de la cúpula a Sabadell (Vallès Occidental) i un altre detingut a Lleida. Els agents han interceptat criptoactius, gairebé 30.000 euros en efectiu, terminals telefònics, joies i rellotges d'alta gamma.
La investigació va començar a principis d'any quan es va determinar que un seguit de delictes d'estafa comesos sota la tècnica de 'phising' del fals empleat de banca, comesos en diverses províncies espanyoles, tenien un patró que confluïa en els mateixos autors.
Els investigats disposaven d'una àmplia base de dades de clients als quals contactaven telefònicament, generant un clima de confiança per advertir-los de la detecció de moviments fraudulents als seus comptes bancaris. A continuació, els sol·licitaven les claus d'operacions per, suposadament, bloquejar aquests moviments, quan en realitat el que volien aconseguir era autoritzar moviments d'efectiu a favor seu. Aquests moviments es traduïen en transferències bancàries, moviments en plataformes d'intercanvi de diners instantani, compres de tecnologia i de criptomonedes.
Els estafadors feien servir nombrosos telèfons mòbils que anaven intercanviant periòdicament com a mesura de seguretat per no ser identificats. Durant la investigació se n'han comptat fins a 55. A més, els investigadors van detectar que aprofitaven períodes de residència en hotels per portar a terme les estafes. Es registraven amb documentació sostreta a nom de terceres persones i feien servir xarxes wifi no vinculades a les seves identitats.
Aquesta era la composició de la cúpula de la xarxa, que comptava també amb una àmplia xarxa de 'mules bancàries' que utilitzaven per rebre els diners defraudats a les víctimes.
Finalment, la policia va identificar els quatre dirigents de l'organització i es va portar a terme l'explotació de la primera fase de l'operació amb escorcolls a San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera (Cadis) i Sabadell. Aquesta fase va culminar amb la detenció de tres dels quatre investigats principals, com a presumptes responsables de delictes d'estafa, usurpació d'identitat i pertinença a grup criminal.
Durant la investigació s'havien trobat 111 víctimes de les estafes, però amb després dels escorcolls es va poder elevar aquesta xifra fins a 273 i més de 778.637 euros de perjudici econòmic.
Es van intervenir criptoactius equivalents a 7.500 euros, 27.660 euros en metàl·lic, 6 telèfons mòbils, un DNI sostret, tres rellotges d'alta gamma, joies, roba i complements de luxe, videoconsoles, ordinadors i altres aparells electrònics presumiblement obtinguts gràcies a les estafes. Els arrestats van passar a disposició judicial dels jutjats de guàrdia de Jerez de la Frontera i Chiclana. El quart involucrat no va poder ser localitzar i se li ha decretat una ordre de recerca.
Detingudes 8 persones més en una segona fase
En una segona fase es van arrestar vuit persones més, que ocupaven el segon graó de l'organització. Set d'ells vivien a la zona sud d'Alacant -3 a Elx, 3 a Catral i 1 a Guardamar del Segura- i el vuitè a Lleida. En l'argot policial se'ls coneix com a 'captador i droppers' i tenen la missió de captar persones, a vegades amb perfils d'especial vulnerabilitat, que estiguin disposades, a canvi d'una contraprestació econòmica, a ser titulars de línies telefòniques, posar a disposició de l'organització els seus comptes per rebre els diners de les estafes o a fer servir les seves dades personals per demanar i recollir comandes en línia. Durant la investigació es va constatar que van arribar a coaccionar algunes d'aquestes persones perquè accedissin a retirar diners il·lícits d'alguns dels seus comptes.
En aquesta segona fase es van fer 6 escorcolls: quatre a Catral, un a Guardamar del Segura i un a Lleida. En ells es van intervenir més de 15.000 euros en efectiu, escopetes i diversa munició d'armes de foc, material de telefonia, ordinadors, articles de luxe, rellotges, joies, documentació i un vehicle d'alta gamma.
Els detinguts en la segona fase estan sent investigats per pertinença a grup criminal, estafa, detenció il·legal i coaccions. Els arrestats van passar a disposició dels jutjats d'instrucció d'Orihuela, Torrevieja i Lleida.