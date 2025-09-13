SUCCESSOS
Detingut a Lleida per una estafa de 778.637 euros de falsos bancaris
Simulaven ser empleats de banca per aconseguir els diners de les víctimes. La Policia Nacional ha arrestat onze persones i hi ha 273 afectats
La Policia Nacional ha detingut onze persones, una d’elles a Lleida, acusades de formar part d’una suposada organització dedicada a estafes amb la tècnica del fals empleat de banca, que hauria generat un perjudici econòmic de 778.637 euros a 273 persones. Els agents han interceptat criptoactius, gairebé 30.000 euros, terminals telefònics, joies i rellotges d’alta gamma.
La investigació va començar a començaments d’any quan es va detectar una suposada organització que hauria comès desenes d’estafes sota la tècnica de phising del fals empleat de banca. Els investigats disposaven d’una àmplia base de dades de clients amb qui contactaven telefònicament, generant un clima de confiança per advertir-los de la detecció de moviments fraudulents en els seus comptes bancaris.
A continuació, els sol·licitaven les claus d’operacions per, suposadament, bloquejar aquests moviments, quan en realitat el que volien aconseguir era autoritzar moviments d’efectiu a favor seu. Aquests moviments es traduïen en transferències, moviments en plataformes d’intercanvi de diners instantanis i compres de tecnologia i de criptomonedes.
Els estafadors utilitzaven nombrosos telèfons mòbils que anaven intercanviant periòdicament com a mesura de seguretat per no ser identificats. Durant la investigació se n’han comptat un total de 55. A més, van detectar que aprofitaven períodes de residència en hotels per portar a terme les estafes. Es registraven amb documentació sostreta a terceres persones i utilitzaven xarxes wifi no vinculades a les seues identitats. En una primera fase, a Cadis i Sabadell, van detenir tres dels quatre capitostos.
Fins aleshores havia detectat 111 víctimes però, després dels escorcolls i juntament amb l’anàlisi dels dispositius, es va poder descobrir un total de 273 víctimes, a qui haurien causat un perjudici econòmic de més de 778.637 euros. Posteriorment, es va dur a terme una segona fase que es va saldar amb vuit detinguts més, un a Lleida i set a Alacant, que presumptament formaven part d’una àmplia xarxa de mules bancàries que utilitzaven per rebre els diners defraudats (vegeu el desglossament).
L’arrestat a Ponent seria un dels captadors de l’entramat
L’arrestat a Lleida seria un dels captadors o droppers, segons l’argot policial, i la seua missió era la de captar persones que estiguin disposades, a canvi d’una contraprestació econòmica, a titularitzar línies telefòniques i posar a disposició de l’organització els seus comptes bancaris per rebre-hi els diners procedents de les estafes comeses. També se’ls demanava utilitzar les seues dades personals per demanar i després recollir comandes online. En algunes ocasions es va poder constatar que haurien recorregut a la coacció per aconseguir que alguna de les seues mules accedís a retirar diners il·lícits d’un dels seus comptes. En van practicar un total de sis, un a Lleida i cinc a Alacant, en els quals es van intervenir més de 15.000 euros, escopetes, munició i articles de luxe, entre d’altres. Els imputen els delictes de pertinença a grup criminal, estafa, detenció il·legal i coaccions.