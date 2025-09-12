Els Mossos sorprenen un traficant de marihuana al Centre Històric de Lleida
Els agents confisquen a un individu amb antecedents 34 bossetes de droga preparades per a la venda al detall
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Cap a les vuit del matí d'aquest dijous, durant un patrullatge planificat preventiu d'un equip de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) per la zona del Centre Històric de Lleida, els agents van detectar al carrer Joan Baget un individu que es podria dedicar a la venda il·legal de tabac a la via pública.
En identificar-lo li van trobar una bossa on duia 22 paquets de tabac de diferents marques i 34 bossetes amb marihuana. Aquesta droga estava envasada en el format habitual per a la seva venda al detall, segons la policia. El detingut, amb antecedents, passarà aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.