URBANISME
La nova terminal d'autobusos de Lleida ja llueix part d'un dels elements identificatius: la façana metàl·lica i vidrada
A l’interior avança l’adequació de les andanes i dels espais destinats a oficines i serveis
Els operaris que treballen en les obres de la nova estació d’autobusos de Lleida han instal·lat bona part la façana metàl·lica i vidrada, un dels elements identificatius de l’edifici, al carrer Príncep de Viana i la plaça Ramon Berenguer IV, mentre que a l’interior avança l’adequació de les andanes i dels espais destinats a oficines i serveis.
De moment, ni el departament de Territori ni la Paeria no han informat de quan s’instal·laran les noves escales d’accés a la passarel·la per als vianants sobre les vies, després que les antigues fossin retirades el mes d’abril passat per executar precisament la instal·lació de la nova façana.
Llavors, la Paeria va indicar que les noves, que seran de materials d’obra, estarien a punt al setembre. Així mateix, l’ascensor que dona a Ramon Berenguer IV està avariat des de fa més de tres mesos.