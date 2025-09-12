SEGRE

URBANISME

La nova terminal d'autobusos de Lleida ja llueix part d'un dels elements identificatius: la façana metàl·lica i vidrada

A l’interior avança l’adequació de les andanes i dels espais destinats a oficines i serveis

Estat actual de les obres de la façana a Príncep de Viana i Ramon Berenguer IV. - AMADO FORROLLA

Estat actual de les obres de la façana a Príncep de Viana i Ramon Berenguer IV. - AMADO FORROLLA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els operaris que treballen en les obres de la nova estació d’autobusos de Lleida han instal·lat bona part la façana metàl·lica i vidrada, un dels elements identificatius de l’edifici, al carrer Príncep de Viana i la plaça Ramon Berenguer IV, mentre que a l’interior avança l’adequació de les andanes i dels espais destinats a oficines i serveis.

De moment, ni el departament de Territori ni la Paeria no han informat de quan s’instal·laran les noves escales d’accés a la passarel·la per als vianants sobre les vies, després que les antigues fossin retirades el mes d’abril passat per executar precisament la instal·lació de la nova façana.

Llavors, la Paeria va indicar que les noves, que seran de materials d’obra, estarien a punt al setembre. Així mateix, l’ascensor que dona a Ramon Berenguer IV està avariat des de fa més de tres mesos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking