Lleida City Pass: nova entrada única per visitar quatre espais culturals
La targeta impulsada per Lleida Turisme permet accedir per 12 euros al MORERA, el Museu de Lleida, la Seu Vella i el Castell Templer de Gardeny durant un mes
Lleida ha estrenat una nova eina estratègica de dinamització turística amb el llançament de la Lleida City Pass. El paer en cap, Fèlix Larrosa, acompanyat per la regidora de Cultura, Promoció de la Ciutat i Consum, Pilar Bosch, ha presentat avui aquesta iniciativa a les instal·lacions del MORERA, amb la presència dels responsables dels equipaments participants.
Durant la presentació, Larrosa ha destacat que aquesta innovadora targeta permetrà "posicionar Lleida en el mercat turístic mundial", oferint un element diferenciador i clau per divulgar el patrimoni lleidatà. L'alcalde ha subratllat la importància d'aquesta iniciativa per reforçar la capitalitat cultural i el valor del patrimoni històric i artístic de la ciutat.
La regidora Pilar Bosch ha remarcat que es tracta de la primera actuació conjunta d'aquest tipus a Lleida, implementada mitjançant un sistema de passis temporals que "afavorirà el coneixement del patrimoni, la desestacionalització de les visites i l'estada mitjana" a la ciutat. Segons ha explicat, la targeta està dissenyada tant per a visitants com per a la ciutadania local.
Característiques de la Lleida City Pass
Amb un cost de 12 euros, la targeta permet l'accés únic als quatre espais patrimonials durant un període d'un mes: la Seu Vella, el Museu de Lleida, el MORERA i el Castell Templer de Gardeny. Els usuaris poden adquirir-la presencialment a l'Oficina de Lleida Turisme i als mateixos equipaments culturals, o bé comprar-la en línia a través del portal turismedelleida.cat.
Per engegar aquesta iniciativa, s'han produït 800 targetes distribuïdes entre els quatre espais culturals i turístics participants, a més de 2.500 díptics informatius per promocionar aquest nou producte.
L'Ajuntament ha manifestat la voluntat d'ampliar la xarxa d'establiments adherits a la iniciativa en un futur proper, incorporant altres centres culturals de la ciutat, fins i tot aquells d'entrada gratuïta, amb l'objectiu d'integrar els principals actius turístics de Lleida en una experiència de visita unificada. També s'espera la implicació dels sectors de la restauració, l'hostaleria i els serveis complementaris per enriquir l'oferta.