UNIVERSITAT
La UdL impartirà una càtedra sobre innovació i eficiència en la salut
Es dirà Càtedra AstraZeneca EffiHEALTH d’Innovació i Eficiència en Salut, tindrà una durada de tres anys amb la possibilitat de prorrogar-los
La Universitat de Lleida (UdL) i l’empresa farmacèutica AstraZeneca han acordat la creació d’una nova càtedra per promoure la investigació i la formació avançada en innovació i “generar coneixement que contribueixi al benestar col·lectiu i a l’enfortiment del sistema sanitari”.
Es dirà Càtedra AstraZeneca EffiHEALTH d’Innovació i Eficiència en Salut, tindrà una durada de tres anys amb la possibilitat de prorrogar-los, i serà dirigida per la professora de la UdL experta en economia de la salut, Marta Trapero, que serà acompanyada d’un comitè assessor científic i tècnic integrat per experts i delegats de l’empresa farmacèutica.
Per la seua banda, AstraZeneca finançarà la càtedra amb una aportació de 68.000 euros anuals. Van firmar el conveni per crear-la el rector de la UdL, Jaume Puy, i la directora d’Afers corporatius i Accés al mercat de la companyia, Marta Moreno.
El primer va destacar que aquesta càtedra és “la millor garantia que aquesta generació de coneixement tingui un impacte real en la societat” i que amb aquesta cooperació “es reforça la missió de la càtedra de contribuir al benestar col·lectiu promovent avenços sanitaris basats en l’evidència i l’eficiència”. Per la seua part, Moreno va dir que la cooperació “és essencial per tal de garantir que la innovació es tradueixi en una millor atenció als pacients”.