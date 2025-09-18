ADMINISTRACIÓ
L'alcalde de Lleida Fèlix Larrosa anuncia multes de fins a mil euros per baralles al carrer
Diu que també enduriran les sancions per tirar escombraries a la via pública. Afirma que continuen negociant amb Adif tirar endavant el pla de l’estació
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir en una entrevista a Lleida Televisió que enduriran les sancions tant per protagonitzar baralles al carrer com per tirar escombraries a la via pública i en el primer cas van concretar que podran arribar fins als mil euros.
En les últimes setmanes s’han produït diverses baralles a la ciutat, com una amb una trentena d’implicats dissabte passat a la Mariola. A l’agost n’hi va haver almenys dos en aquest mateix barri i al Barri Antic i al juny també al Clot i la Zona Alta, entre d’altres.
D’altra banda, va afirmar que estan negociant amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) desencallar el pla de l’estació, malgrat que reconeix que existeixen dificultats com el cost de salvar les vies del tren, la necessitat de crear 18.000 m² de zones verdes i la definició del model de gestió.
No obstant, espera tenir novetats després d’una reunió previstes per a principis d’octubre. Sobre l’àrea comercial i de lleure de Torre Salses, que ja disposa de llicència d’obres, va dir que els seus promotors podran obrir entre vint i trenta botigues, la majoria de mitjanes i grans empreses, xifra que va contraposar amb els 500 establiments que té l’Eix Comercial.
Respecte al nou contracte del servei de neteja urbana i recollida d’escombraries, “el concurs més important de la història municipal”, va dir que esperen adjudicar-lo a l’empresa guanyadora abans de final d’any perquè estigui en marxa en el primer trimestre del 2026. A més, va atribuir el gran increment de la taxa de recollida d’escombraries a una obligació derivada d’una directiva europea, però també que l’anterior govern municipal no va adaptar les taxes de forma progressiva.
Així mateix, va assenyalar que la renaturalització de l’espai del parc de les Basses destinat a ús ciutadà està pràcticament acabada, mentre que la licitació del càmping com a centre d’atracció turística està en fase de presentació de propostes.
La ciutat ha guanyat 3.216 habitants des de l’1 de gener
La Paeria ha tramitat des de l’1 de gener un total 6.578 altes al padró d’habitants de la ciutat de Lleida, així com 3.362 baixes, de manera que aquest any ha guanyat de moment 3.216 habitants, segons dades municipals.
L’alcalde va afirmar a RAC 1 que “és una feinada validar una per una totes les peticions d’empadronament, és absolutament inassumible”, i va alertar que “si l’administració no ho resol en tres mesos, automàticament la persona queda empadronada”, per la qual cosa vol que es demani més informació i es facin verificacions prèvies.
A més, va reiterar que han detectat “falsedat documental, contractes de lloguer falsos, suplantacions d’identitat i arrendataris que autoritzen a tercers a empadronar-se amb cobraments de lloguer d’habitacions”.