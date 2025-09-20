URBANISME
Denuncien el robatori de flors en diverses jardineres de Lleida
A Escorxador i Bordeta, i Escocells Lleida diu que és “habitual”
L’associació Escocells Lleida va denunciar ahir “la pràctica habitual i constant d’alguns veïns incívics” de robar les plantes i flors de les jardineres públiques de la ciutat. Per desgràcia, no és res de nou, “però sí molt carregós, nociu per a tothom i que passa en diferents punts de la ciutat”, asseguren des de l’entitat. El cas més recent és d’aquesta mateixa setmana al carrer Acadèmia, “on han desaparegut al voltant de mig centenar de plantes i flors de les jardineres que hi ha al costat de la calçada”. Dies abans va passar el mateix a les jardineres de l’avinguda Pla d’Urgell, en la Bordeta, on “en van desaparèixer” més de la meitat de les flors. “Ànims, incívics, que ja us en queden poques”, va denunciar l’assemblea de la Bordeta a través d’una publicació en xarxes socials.
Sobre això, des d’Escocells Lleida van detallar que “a més d’Acadèmia i Pla d’Urgell, ens consta que també han ocorregut robatoris de plantes a la plaça Escorxador, als carrers Sant Antoni o a les jardineres que hi ha als porxos de la plaça Paeria, per la qual cosa no parlem de casos aïllats, és una pràctica habitual que ens perjudica a tots com a ciutadans”. Des de l’entitat van recordar que el fet de robar aquestes plantes “és un acte molt inútil, perquè a la botiga tot just valen un euro i, a més, si s’arranquen moriran al cap de poc temps per molt que es trasplantin, no té cap sentit el que fan alguns”.
Malgrat això, des d’Escocells Lleida es mostren molt agraïts amb la tasca de les noves empreses del servei de jardineria, Urbaser i Raga. “Quan informem d’aquestes incidències, l’endemà ho replanten i els felicitem, és un treball d’equip”, conclouen des de l’entitat.