Comença el 21é Activa't al Casal! amb catorze activitats gratuïtes per a dones
Inclou propostes per a promocionar la salut, el lideratge femení i la prevenció de la violència masclista
El programa Activa't al Casal celebra la seua 21a edició i ofereix 14 activitats gratuïtes amb l'objectiu de fomentar l'empoderament, el benestar i la cohesió social de les dones de Lleida.
Entre les novetats d'enguany, destaquen el taller d'Escacs i Dones, on hi col·labora l'acadèmia Josep Oms i l'experta Laura Larroca Pons; el seminari Plena-ment, que aborda com tenir una atenció plena; el Cafè de les Dones, un seguit de trobades mensuals amb la voluntat de compartir inquietuds, fer xarxa i combatre la solitud; i el taller d'Alimentació Saludable, on hi participa la cooperativa Recoop i s'hi impartiran sessions centrades en la salut i la sostenibilitat alimentària.
A més a més, també s'ha incrementat l'oferta de cursos com el d'Autodefensa feminista, Salut 360 o L'Advocada a prop per a poder apropar les propostes a les entitats de dones dels diferents barris de Lleida.
És un programa organitzat pel Casal de la Dona - CIAD sota la coordinació de la Regidoria de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de Lleida, que pretén consolidar el Casal com un espai de referència per a les dones del municipi, alhora que promou el lideratge, la qualitat de vida i la salut.
El cicle s'inaugurarà el proper dijous 2 d'octubre a les 18 hores a la sala polivant del museu Morera de Lleida, on l'artista Alba Mascarella interpretarà "Rapsòdia en clau de gènere". L'entrada a l'acte és lliure.
Les inscripcions s'obren el dilluns 22 de setembre al Casal de la Dona, per telèfon (973 700 461) o per correu electrònic (politiquesfeministes@paeria.cat).