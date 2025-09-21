CIVISME
La difícil conciliació de lleure i descans
Veïns de Sant Martí i el seu entorn denuncien que el soroll dels clients dels pubs els impedeix dormir. L’hostaleria, a favor de buscar solucions, però diu que “hi ha coses que no es poden controlar”
Els carrers Sant Martí, Teuleries, Bonaire i de la Llitera eren, fins fa poc més de quinze anys, unes vies amb comerços i empreses que rares vegades ocasionaven sorolls o molèsties als veïns, però des d’aleshores tota aquesta zona s’ha convertit en el principal focus del lleure nocturn a la ciutat, amb més d’una trentena de locals amb els quals han “de conviure”. Una convivència que, en els últims anys, s’ha tornat cada vegada més difícil i després de la pandèmia els veïns van crear la Plataforma Contra el Soroll i l’Incivisme per denunciar les molèsties que els ocasionen els clients del lleure nocturn, que es tradueix en nits sense dormir, carrers plens de gent i brutícia, vòmits i orina a la via pública. Per la seua part, els hotelers asseguren que prenen mesures per no causar molèsties, tot i que admeten que hi ha factors “que no es poden controlar”. Malgrat això, mostren predisposició a col·laborar amb els veïns perquè, com en fan alguns, no hagin de dormir amb taps a les orelles.
“L’únic que demanem és que es facin complir les ordenances si hi ha infraccions per sorolls, brutícia o tancaments més enllà del que la normativa permet. Volem que als hotelers els vagi bé, però també volem descansar”, diuen veïns de Sant Martí, Teuleries i Bonaire. Assenyalen que des de fa anys han de conviure amb els sorolls dels clients dels locals nocturns “cada setmana de dijous a dissabte” i que per moltes vegades que s’han queixat a la Paeria “no veiem que hi hagi una voluntat per solucionar el problema o fer les inspeccions pertinents i creiem que alguns locals s’aprofiten d’aquesta inacció i, al final, de tant trucar o queixar-te et canses i has de parar per no anar crispat tot el dia”. I com intenten agafar el son els dies de festa? “Uns es posen la ràdio per dormir i que el seu so bloquegi el del carrer, altres dormen amb taps i fins i tot alguns veïns han canviat els seus horaris i fan tasques de la llar de nit, mentre que d’altres han hagut de fer una gran despesa per insonoritzar casa seua”, assenyala un portaveu de la plataforma.
Sorolls a part, un altre dels problemes són l’orina i els vòmits que es troben a les voreres o fins i tot en els seus portals. “Moltes cases ja han instal·lat una aixeta amb mànega al portal per netejar els vòmits, ja ho hem normalitzat”, lamenten residents de Sant Martí, que apunten que hi ha veïns que han decidit traslladar-se a zones més tranquil·les. “No volem fer de policies ni de vigilants, com a veïns tenim el mateix dret que tots a descansar”, conclouen.
Per la seua part, el representant del lleure nocturn de la Federació d’Hostaleria, Santi Salvador, assegura que aquest estiu “no tenim constància de queixes de la plataforma però sempre estem disposats a solucionar les molèsties que generem i així ho hem fet, som tots al mateix vaixell”. Tanmateix, reconeix que “hi ha coses que són difícils de controlar, però sempre voldrem col·laborar amb els veïns perquè puguin descansar”.